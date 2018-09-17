Бій Головкін-Альварес став неймовірно популярним серед українських глядачів

У неділю, 16 вересня, телеканал Інтер в прямому ефірі транслював бій-реванш між чемпіоном світу за версіями IBO, WBA, WBC Геннадієм Головкіна з Казахстану і претендентом на титули - мексиканцем Саулом Альваресом.

Поєдинок зібрав частку 23,5% серед масової всеукраїнської аудиторії 18+ в Україні, і 18,4% - серед глядачів 18-54 у великих містах. За аудиторією 18+ в Україні поєдинок став подією з найвищою часткою у вихідні на українському телебаченні. Телетрансляція бою стала беззаперечним лідером слоту по обох цільових аудиторіях.

Напружений і яскравий бій тривав 12 раундів, за підсумками поєдинку судді віддали перемогу Саулу Альваресу. Для Геннадія Головкіна, який позбувся своїх чемпіонських титулів, ця поразка стала першою на професійному рингу.

"Я в захваті від побаченого, думаю, як і більшість наших глядачів", - ділиться враженнями про поєдинок керівник редакції спортивних програм телеканалу Інтер Роман Кадемін. "Це був бій двох рівних суперників, які не шкодували один одного і влаштували в рингу справжню битву. Перемога з мінімальним відривом за суддівськими записками була віддана мексиканцю. Але є відчуття, що це ще не кінець їхніх стосунків. Можливо, ми побачимо і третю частину цього міні-серіалу",-цитує Кадеміна прес-служба Інтера.

Уже в цю суботу, 22 вересня, о 22:15 в ефірі телеканалу - пряма трансляція з Лондона боксерського поєдинку між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF, IBO британцем Ентоні Джошуа і обов'язковим претендентом на титул WBA росіянином Олександром Повєткіним.

Джерело - Інтер.