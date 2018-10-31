Ломаченко назвав топ-5 найкращих боксерів світу

Чемпіон світу за версією WBA в легкій вазі Василь Ломаченко розповів, кого він вважає найкращими боксерами світу незалежно від вагової категорії.

Про це повідомляє telegraf.com.ua.

"Вважаю, що Майкі Гарсія - №5 у світовому рейтингу. Четвертий - Ентоні Джошуа, третій - Саша Усик, Канело Альварес на 2-му місці, а Теренс Кроуфорд - 1-ий. Чому мене немає в списку? Ну, вони і так всі знають, на якому я місці ", - заявив Ломаченко.