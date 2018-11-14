Гарсія відмовився від бою з Ломаченком

Американець Майкі Гарсія відмовився від поєдинку проти українця Василя Ломаченка.

Про це заявив промоутер українця - Боб Арум, повідомляє Xsport з посиланням на Sirius XM Boxing.

"Я пропонував Гарсії не битися зі Спенсом. Вважаю, що Спенс - занадто великий напівсередньоваговик для Гарсії. Він навіть виглядає немов боєць з першої середньої ваги. Натомість запропонував Майкі провести бій з Кроуфордом. Вважаю, все чесно. Вони обидва вихідці з легкої ваги, в цьому поєдинку не буде відчутного переваги в антропометрії та потужності", - сказав Арум.

За словами промоутера, Гарсія відмовився, хоча йому пропонували бій з Ломаченком.

"Ми сказали Гарсії: погоджуйся. Незалежно від результату бою з Кроуфордом, ми зробимо тобі ще один мегафайт - з Ломаченком. Тобто ми запропонували йому замість одного бою з Спенсом відразу два великих поєдинки. Чому він не погодився, я не знаю", - констатував Арум.

Нагадаємо, промотуре Олександра Усика висловив бажання організувати бій Василя Ломаченка.

Раніше, Ломаченко привітав Усика з перемогою над Белью.

Джерело - Xsport.