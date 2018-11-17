Вайлдер: Якщо Усик розумний, то залишиться у важкій вазі

Усику краще залишитися у важкій вазі.

Про це розповів Чемпіон WBC в суперважкій вазі Діонтей Вайлдер.

"Якщо Усик розумний, то він залишиться в крузервейті. Коли ви піднімаєтеся в іншу вагову категорію, вам доводиться додавати у вазі, і ви станете повільніші, ніж були раніше.

Белью бив Усика, він же пестив його своїми ударами. Такі довгорукі боксери як я не робитимуть цього. Ми збираємося скористатися цим.

Я раджу Усику залишатися у важкій вазі, тому що у разі переходу він виявить, що тут інша сила. Але якщо він прийде сюди і битиметься із справжніми суперваговиками, тоді ласкаво просимо", - сказав Вайлдер.