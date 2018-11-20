Пакьяо розповів, чи піде у президенти Філіппін

Славетний філіппінський боксер Менні Пакьяо заявив, що поки не збирається висуватися у президенти своєї країни.
Про це повідомляє Xsport.
"Хтось каже, що хотів би бачити мене на посаді президента Філіппін. Але ж це величезна відповідальність, і зараз в моєму серці немає прагнення до цього. В даний момент я не налаштований висуватися на цю посаду. Я щасливий на посту сенатора і служу людям, водночас, я можу продовжувати кар'єру боксера, чому дуже радий", - сказав Пакьяо.
Нагадаємо, Менні Пакьяо 19 січня 2019 року проведе поєдинок проти Едріена Бронера.
Раніше, Василь Ломаченко прокоментував можливу зустріч Пакьяо з Бронером.
Джерело - Xsport.