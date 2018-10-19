Ломаченко поділився думками про майбутній бій Пакьяо — Бронер

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA Василь Ломаченко прокоментував можливий поєдинок філіппінця Менні Пакьяо з американцем Едріеном Бронер.
Його слова наводить Fightnews.info
"Це буде цікаво і весело, адже всі поєдинки за участю Едріена Бронера цікаві. Він дуже кумедний хлопець. Я з ним особисто познайомився. Це було під час мого другого поєдинку на професійному ринзі в Карсоні", — сказав Ломаченко.
Нагадаємо, Дерев'янченко провів останні спаринги перед боєм за титул IBF.
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Джерело - Fightnews.info.