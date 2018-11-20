Стала відомою дата бою Пакьяо - Бронер

Стало офіційно відомо про поєдинок між американцем Едріеном Бронером і чемпіоном світу за версією WBA Regular філіппінцем Менні Пакьяо.

Про це повідомив президент Showtime Стівен Еспіноза.

Очна зустріч Пакьяо і Бронера буде показана через систему платних трансляцій Pay-Per-View на Showtime. Головним промоутером-організатором виступає компанія Mayweather Promotion.

Що ж стосується дати поєдинку, то тут все сталося без сюрпризів. Менні і Едріен зустрінуться 19-го січня в головній події на арені MGM Grand в Лас-Вегасі, США.

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Джерело - fightnews.info.