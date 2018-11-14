Джошуа зустрінеться з переможцем бою Вайлдер - Ф’юрі

Президент WBC Маурісіо Сулейман заявив, що переможець бою між Деонтеєм Вайлдером та Тайсоном Ф’юрі повинен зустрітися з Ентоні Джошуа.

Про це повідомляє Boxing News.

"Наші правила передбачають проведення бою Джошуа з переможцем поєдинку Вайлдер - Ф'юрі. Це бій, який хоче побачити весь світ. Водночас, і поєдинок Вайлдера з Ф'юрі є дуже цікавим і великим. Взагалі, я задоволений тим, яка зараз ситуація склалася в надважкій вазі ", - сказав Сулейман.