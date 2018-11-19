Менеджер Усика: Йому потрібно починати нокаутувати суперважкий дивізіон

Менеджер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика Егіс Клімас заявив, що наступний поєдинок українець може провести в травні.

Про це він розповів у інтерв'ю ESPN.

"Думаю, Усик збирається перемогти Джошуа, але йому потрібен один або два бої в суперважкій вазі і лише потім буде можлива зустріч з Ентоні. Його бій з Джошуа у квітні неможливий. Я не думаю, що ми побачимо Усика на рингу до квітня, швидше за все у травні, тому що ми хочемо, щоб у нього був час відпочити. Немає сумнівів, що Усик перейде в суперважку вагу, але де він проведе наступний бій? Ми не хочемо поспішати з рішенням. Нам потрібно поговорити, ми повинні побачити, хто доступний. Деякі люди кажуть, що Андре Ворд може повернутися. Він говорив, що хотів зустрітися з Белью, але Тоні не побив Усика. Чи готовий тепер Ворд повернутися і зустрінеться з українцем? Але, я особисто думаю, що Усику краще підніматися в суперважку вагу і починати нокаутувати цей дивізіон", — заявив Клімас.