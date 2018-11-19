Льюїс: Кличко не чекав, що Ф'юрі буде рухомим і активним в бою

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс вважає, що Деонтей Вайлдер перебуває в кращому становищі перед боєм з Тайсоном Ф'юрі, ніж був Володимир Кличко.

Його слова наводить Klitschko-brothers.com.

"Думаю, Володимир Кличко не чекав, що Тайсон Ф'юрі буде настільки рухомим і активним в їх бою. Але, я думаю, що Вайлдер тепер знає це і чекає такого розвитку подій. Він буде готовий до такого ходу поєдинку. Це зовсім інше", — сказав Льюїс