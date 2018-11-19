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Льюїс: Кличко не чекав, що Ф'юрі буде рухомим і активним в бою

Сьогодні 15:26 882 0
Льюїс: Кличко не чекав, що Ф'юрі буде рухомим і активним в бою

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Леннокс Льюїс вважає, що Деонтей Вайлдер перебуває в кращому становищі перед боєм з Тайсоном Ф'юрі, ніж був Володимир Кличко.

Його слова наводить Klitschko-brothers.com.

"Думаю, Володимир Кличко не чекав, що Тайсон Ф'юрі буде настільки рухомим і активним в їх бою. Але, я думаю, що Вайлдер тепер знає це і чекає такого розвитку подій. Він буде готовий до такого ходу поєдинку. Це зовсім інше", — сказав Льюїс

Нагадаємо, Усик випередив Головкіна у рейтингу The Ring.

Також Усик поїде підтримати Ломаченка і Гвоздика.

Джерело - Klitschko-brothers.com.

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