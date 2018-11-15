Хей вказав на помилки Усика у бою з Белью

Екс-чемпіон світу Девід Хей розкритикував Олександра Усика за поганий захист у поєдинку з Тоні Белью.

Про це повідомляє Boxingscene.

За словами Хея, українському боксеру з таким захистом годі сподіватися на успіх у надважкій вазі.

"У Олександра безумовно є майстерність і він довів це в бою з Белью. Але йому не можна пропускати від Уайлдера або Джошуа ті удари, які він пропускав від Тоні. Його захист виявився не таким гарним, як я думав перед цим боєм. Він пропускав контрудари, удари з дистанції. Йому ще потрібно багато попрацювати, щоб стати чемпіоном світу в надважкій вазі"- сказав Хей.