Усик збереже чемпіонські титули, попри перехід у надважку вагу. ВІДЕО

Олександр Усик збереже чемпіонські титули у крузервейті, у разі переходу у надважку вагу.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк, повідомляє VideoBoxing.

"За кількома версіями Усик є суперчемпіоном, тому у нього буде 18 місяців, щоб провести обов'язковий захист. Це означає, якщо він приймає рішення битися в іншій ваговій категорії, пояси будуть за ним залишатися. Ми не будемо поспішати позбуватися поясів", - сказав Красюк.

Нагадаємо, раніше Красюк заявив, що Усик вирішив усі свої питання у першій важкій вазі.

Екс-чемпіон світу Девід Хей вказав Олександру Усику на помилки у бою з Тоні Белью.

Джерело - VideoBoxing.