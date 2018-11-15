Усик збереже чемпіонські титули, попри перехід у надважку вагу. ВІДЕО

Олександр Усик збереже чемпіонські титули у крузервейті, у разі переходу у надважку вагу.
Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк, повідомляє VideoBoxing.
"За кількома версіями Усик є суперчемпіоном, тому у нього буде 18 місяців, щоб провести обов'язковий захист. Це означає, якщо він приймає рішення битися в іншій ваговій категорії, пояси будуть за ним залишатися. Ми не будемо поспішати позбуватися поясів", - сказав Красюк.
Нагадаємо, раніше Красюк заявив, що Усик вирішив усі свої питання у першій важкій вазі.
Екс-чемпіон світу Девід Хей вказав Олександру Усику на помилки у бою з Тоні Белью.
Джерело - VideoBoxing.