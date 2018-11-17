Український боксер Хегай здобув впевнену перемогу над американцем

Український боксер другої найлегшої ваги Арнольд Хегай у Філадельфії здобув перемогу над американцем Хорхе Діасом одноголосним рішенням суддів.

Українець до середини бою поступався своєму суперникові в активності, але йому вдавалися більш акцентовані удари. Коли бій перевалив за екватор, Хегай заволодів ініціативою і, здавалося, що нокаут - справа часу. У 6-му раунді українець відправив Діаса в нокдаун, але той зміг піднятися.

Незважаючи на продовження домінування Хегая, американець зміг достояти до кінця 8-раундового бою, але програв одноголосним рішенням суддів - 72:79 і двічі по 74:77.

Нагадаємо, Усик збереже чемпіонскі титули попри перехід в іншу вагу.

Натомість Хей вказав на помилки Усика.

Джерело - Чемпіон.