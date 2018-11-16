Усик: Існує мрія про бій в Україні, але мене влаштовує Британія

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик розповів про підтримку публіки в Манчестері.

Його слова наводить Трибуна.

"Звичайно існує мрія про бій в Україні, але зараз мене влаштовує Британія. Я взагалі виходив і ось так: "Вау, ось це зал, ось це крики, підтримка, атмосфера". Хтось кричав "Фу", а я посміхався і думав: "Клас, прикинь, як вони...". Яка різниця, підтримують мене чи ні, вони ж все одно кричать, вони віддають свої емоції. В 4-у раунді чувак кричав "Фу", а потім я після раунду повертаюся в свій кут і він: "Усик!" Думав: "О, клас, вже за мене", — сказав боксер.