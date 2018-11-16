Красюк: Усик позбавив світ від величезної теми для спілкування

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк розповів, що нокаут Тоні Белью змінить сприйняття українця в боксерських колах.

Його слова наводить VideoBoxing.

"Чи можна сказати, що цим ударом Усик відкрив двері у британський бокс? Більш того, цим ударом Усик позбавив боксерську громадськість від величезної теми для спілкування, який же він безударний. Ось все в ньому добре: техніка — супер, ноги, високий IQ, але ось удару немає. Немає ось такого, щоб раз і поклав, світло вимкнув. Мені брат рідний дзвонив, казав: Ось класний хлопець, шкода, без удару. Потім написав мені повідомлення: Сорян, є удар. Один, який кладе", — сказав Красюк.