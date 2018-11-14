Промоутер Усика: У крузервейті ми завершили всі справи

Промоутер абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк розповів про можливих наступних супротивників Олександра Усика.

Його слова наводить Спорт-експрес.

"Прізвища вже є, але їх рано озвучувати. Є перелік людей, які можуть вийти проти Саші на ринг. Найближчі кілька місяців відбудуться бої, які визначать розклад сил. Одне можу сказати: це точно буде суперважка вага. У крузервейті ми завершили всі справи. Хоча і там є ще одна опція: якщо Андре Ворд до нас підніметься і захоче бою. Він такі побажання вже висловлював", — зазначив Красюк.