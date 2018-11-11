Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою

Олександр Усик нокаутував Тоні Белью у 8-му раунді бою за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.
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Одразу після нокауту британець розплакався і назвав Усика видатним чемпіоном.
Нагадаємо, за Усика вболівали Володимир Кличко та Еліна Світоліна.
Не забарилися з поздоровленнями на адресу Усика Петро Порошенко та Володимир Гройсман.
Чемпіон, як завжди, провів для вас онлайн-трансляцію бою.
До вашої уваги відео бою Усик - Белью.
Джерело - Чемпіон.
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