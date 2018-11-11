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Усик жорстко нокаутував Белью

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В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
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Усик: Хочу стати абсолютним чемпіоном світу в суперважкому дивізіоні
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Усик - Белью: повний бій. ВІДЕО
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Космос: Усик фантастичним ударом знищив Белью. Відео нокаута
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Усик - Белью. ПОЄДИНОК ЗАВЕРШЕНО
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Онлайн - Усик - Белью: пряма трансляція бою за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 01:19 28508 1
Дивитися онлайн Борусія Д — Баварія: пряма трансляція 10.11.2018
Вчора 14:29 1049
Усик - Белью: де дивитися бій за титул абсолютного чемпіона світу
Вчора 13:56 4530
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В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав Андрій Твердохліб
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Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
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Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою Андрій Твердохліб
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Потужний та досвідчений. Як Белью знищив Хея на шляху до бою з Усиком. ВІДЕО
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Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою

Сьогодні 08:15 Андрій Твердохліб 23938 2
Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою

Олександр Усик нокаутував Тоні Белью у 8-му раунді бою за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

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Одразу після нокауту британець розплакався і назвав Усика видатним чемпіоном.

Нагадаємо,  за Усика вболівали Володимир Кличко та Еліна Світоліна.

Не забарилися з поздоровленнями на адресу Усика Петро Порошенко та Володимир Гройсман.

Чемпіон, як завжди, провів для вас онлайн-трансляцію бою.

До вашої уваги відео бою Усик - Белью.

Джерело - Чемпіон.

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