Усик нокаутував Белью та захистив усі пояси. Відео бою

Олександр Усик нокаутував Тоні Белью у 8-му раунді бою за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі.

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Одразу після нокауту британець розплакався і назвав Усика видатним чемпіоном.

Нагадаємо, за Усика вболівали Володимир Кличко та Еліна Світоліна.

Не забарилися з поздоровленнями на адресу Усика Петро Порошенко та Володимир Гройсман.

Чемпіон, як завжди, провів для вас онлайн-трансляцію бою.

До вашої уваги відео бою Усик - Белью.

Джерело - Чемпіон.

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