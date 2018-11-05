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Промоутер назвав найближчих суперників Джошуа

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Промоутер назвав найближчих суперників Джошуа

Промоутер Ентоні Джошуа - Едді Хірн, розповів проти кого боксуватиме британець у найближчих поєдинках.

Про це повідомляє BoxingScene.

"Після того, як Ентоні захистить титул WBO, він проведе бій з претендентом по лінії IBF Кубратом Пулєвим. Ймовірно, претендентом від WBO стане Ділліан Вайт. Ми хочемо битися з Деонтеєм Вайлдером в наступному бою. Але потрібно зважати і на Пулєва, він отримає свій шанс наприкінці цього року, або на початку наступного", - сказав Хірн. 

За словами промоутера, багато залежатиме від результату бою між Тайсоном Ф’юрі та Деонтеєм Вайлдером. 

"Якщо Ф'юрі поб'є Вайлдера, то питання відпаде, адже у Деонтея є право на негайний реванш. Я патріот, тому бажаю перемоги Ф'юрі, але для кар'єри Ентоні буде краще, якщо виграє Вайлдер, він - наша головна мета. Якщо ми вирушимо в Америку, то абсолютно точно віддамо перевагу Джарреллу Міллеру", - констатував Хірн.

Нагадаємо, бою з Олександром Усиком немає у планах Ентоні Джошуа на 2019 рік

Раніше, право зустрітися із Ентоні Джошуа отримав Кубрат Пулєв

Джерело - BoxingScene.

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