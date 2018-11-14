Усик: Я насправді не герой

Український боксер Олександр Усик розповів, чому відмовився від звання Герой України після перемоги в Москві.

Його слова наводить російська служба BBC.

"Я насправді не герой. Дуже багато людей, які зробили більше мене. Лікарі рятують життя людей, вчителі, які вчать дітей, науковці, які роблять якісь відкриття. Багато людей, які дійсно заслуговують на якісь зірки, на елементарну увагу і вдячність. Дякую, для свого народу я і так герой, тому мені не потрібні зірки, я звичайний хлопець з району. Незрозуміло було б, приїхав на район, а мені сказали !Саня, ну ти чё?" — зазначив Усик.