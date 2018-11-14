Усик розповів чи має російське громадянство

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик розповів, що має тільки український паспорт.
Його цитує російська служба BBC.
"У мене один паспорт — громадянина України. Тому що за законодавством, ми не маємо права в Україні мати подвійне громадянство. Потрійне можемо, а подвійне — ні. Чи їжджу в Москву? Крайній раз був на поєдинку. До цього їздив до товариша на день народження", — сказав Усик.
Нагадаємо, промоутер Усика розповів про можливий двобій з Повєткіним.
Натомість розповів, у якому дивізіоні виступить його підопічний.
Джерело - Російська служба BBC.