Усик розповів чи має російське громадянство

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик розповів, що має тільки український паспорт.

Його цитує російська служба BBC.

"У мене один паспорт — громадянина України. Тому що за законодавством, ми не маємо права в Україні мати подвійне громадянство. Потрійне можемо, а подвійне — ні. Чи їжджу в Москву? Крайній раз був на поєдинку. До цього їздив до товариша на день народження", — сказав Усик.