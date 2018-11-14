Красюк: Поєдинок з Повєткіним? Чому б і ні

Промоутер українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк не виключає можливості проведення двобою Усик - Повєткін.

Його слова цитує Спорт-експрес.

"Бій з Повєткіним? Чому б і ні. Ми не знаємо, як все складеться. Існує низка чудових важковаговиків. І з Повєткіним теоретично можна влаштувати бій. Але зрозуміло, що він розглядається нами не в першу чергу", — зазначив Красюк.