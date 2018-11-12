Ділліан Вайт: Я б місив Усика весь вечір

Суперважковаговик Ділліан Вайт, який в грудні проведе реванш з Дереком Чісорою, впевнений, що українцеві Олександру Усику буде складно серед боксерів суперважкої категорії.

Про це розповів сам боксер.

"Якби я з ним бився, то не робив би того, що Белью , а ганяв би Усика по рингу. Мене він одним ударом не звалить. А я б місив українського хлопця весь вечір в незручній для нього зоні ", - сказав Вайт.

Ділліан додав, що готовий битися з українцем, коли той забажає.

"Я з тих, хто не відмовляється від хорошого бою. До того ж, я не бачу, як він може шокувати реального супертяжа",- додав британець.

Нагадаємо, Усик переміг Белью у восьмому раунді. До цього за записками суддів лідирував Белью.

Також стало відомо, з ким може битися Усик.

Джерело - obozrevatel.