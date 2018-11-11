Назвали ймовірних суперників Усика

Глава промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді Гірн назвав п'ятьох претендентів на бій з Олександром Усиком після його перемоги над Тоні Белью.
Його слова наводить Boxing News Online.
"Тепер для нього існує багато боїв. Після цієї перемоги він повинен стати дуже популярним в Британії. Ділліян Вайт і Дерек Чісора проведуть реванш в грудні і я хотів би, щоб Усик був в рингсайді. Ще є Олександр Повєткін, Джозеф Паркер, Джарелл Міллер", — сказав Гірн.
Нагадаємо, Усик жорстко нокаутував Белью.
Як це було — дивіться у відеоогляді.
Джерело - Boxing News Online.