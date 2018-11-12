Ділліан Вайт: Я б місив Усика весь вечір

Мій профіль

Проти Павелка порушено кримінальну справу за трьома статтями

Вчора 19:30 1204
Усик повернувся в Україну після перемоги над Белью. ВІДЕО
Вчора 18:50 992
Усик: Сказав Зінченку, що безкоштовно людей не б'ю. ФОТО
Вчора 15:38 1286
Ястремська оновила особистий рекорд, не зігравши жодного матчу
Вчора 12:57 922
Моурінью приганьбив Шахтар за розгромну поразку від Сіті
11.11.2018 23:28 2988
Фанати Шахтаря на матчі проти Ворскли вивісили відомий расиський символ. ФОТО
11.11.2018 22:30 3019
Шапаренко забив у четвертому матчі поспіль. Відеоогляд матчу Динамо - Маріуполь
11.11.2018 19:49 1422
Дивитися онлайн Динамо - Маріуполь: пряма трансляція 11.11.2018
11.11.2018 14:25 780
Усик знову не битиметься в Україні
11.11.2018 11:49 2211
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
11.11.2018 10:40 8291
Навколо спорту
Блоги
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима
Україна виступить в Шанхаї на п'ятому Кубку світу з карате Кіокушинкайкан ІКО Мацушима Андрій Твердохліб
Вчора 14:59 379
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО
Легенда дня: Філіппу Ламу - 35. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 21:15 647
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО
Неймовірний гол зі штрафного від суперника Шахтаря в ЛЧ. ВІДЕО Phillip Hess
11.11.2018 14:05 842
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав
В Усика немає удару - говорили експерти. Відео шаленого нокаута Белью від якого британець заплакав Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:40 8291
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО
Вчинок дня: Белью цілував Усика та захоплювався українським чемпіоном. ФОТО. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.11.2018 10:07 1091
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО
Дочекалися: фанати Наполі підірвали Мережу виконанням гімну ЛЧ. ВІДЕО Максим Буйдин
07.11.2018 20:30 764
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО
Вічний талант чи переоцінений невдаха: Олександру Долгополову - 30! ВІДЕО Максим Буйдин
07.11.2018 16:16 711 1
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО
Відбити м'яч головою? Не проблема для голкіпера ПФК Суми. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 17:35 803 1
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 16:16 1375
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 15:53 1312
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12 Листопада 2018
23:50 Теніс Серена Вільямс стала жінкою року за версією найвпливовішого глянцевого журналу 256
23:30 Баскетбол Данк форварда Черкаських Мавп потрапив у ТОП - 5 моментів туру Кубку Європи ФІБА. ВІДЕО 148
23:10 ММА Бійці ММА опинилися в одній палаті після бою. ФОТО 499
22:50 Шахи Сестри Музичук не зуміли перемогти в перших партіях 1/4 фіналу ЧС 523
22:30 Бокс Ділліан Вайт: Я б місив Усика весь вечір 662
22:10 Футбол Миколенко: Переживаю, бо гравців збірної бачив тільки по телевізору 236
21:50 Єдиноборства Збірна України завоювала 11 нагород на чемпіонаті світу 191
21:24 Навколо спорту У Львові побудують Палац спорту 323
21:10 Футбол ФФУ відреагувала на скандальну прес-конференцію Франкова 567
20:50 Футбол Бешикташ залишить собі воротаря-невдаху 420
20:30 Футбол Шість гравців Динамо увійшли до збірної гравців туру в УПЛ. ФОТО 434
20:10 Бокс Усик: Белью - це справжній крутий мужик 471
19:50 Бокс На Instagram Усика підписались 100 тисяч британців 334
19:30 Футбол Проти Павелка порушено кримінальну справу за трьома статтями 1204
19:10 Футбол Назвали найкориснішого гравця туру в УПЛ 340
18:50 Бокс Усик повернувся в Україну після перемоги над Белью. ВІДЕО 992
18:30 Футбол Збірна України зібралася в Києві. ФОТО 606
18:10 Футбол Українець став найкращим гравцем чемпіонату Польщі. ФОТО 1299
17:50 Футбол Франкова облили кефіром на прес-конференції. ВІДЕО 949
17:26 Футбол Голкіпер Ювентуса зізнався як відбив пенальті Ігуаїна 910
17:10 Футбол Рібері вдарив журналіста через критику 542
16:50 Футбол Франков: Уболівальники Динамо знищують своїх гравців 2153
16:30 Футбол Ріанчо пішов із Спартака 849 2
16:10 Бокс Трансляцію бою Усика дивилися більше чоторьох мільйонів українців 467
15:57 Футбол Вацко: Шапаренко відчув довіру і ухопився за свій шанс 451

Ділліан Вайт: Я б місив Усика весь вечір

Вчора 22:30 662 0
Ділліан Вайт: Я б місив Усика весь вечір

Суперважковаговик Ділліан Вайт, який в грудні проведе реванш з Дереком Чісорою, впевнений, що українцеві Олександру Усику буде складно серед боксерів суперважкої категорії.

Про це розповів сам боксер.

"Якби я з ним бився, то не робив би того, що Белью , а ганяв би Усика по рингу. Мене він одним ударом не звалить. А я б місив українського хлопця весь вечір в незручній для нього зоні ", - сказав Вайт.

Ділліан додав, що готовий битися з українцем, коли той забажає.

"Я з тих, хто не відмовляється від хорошого бою.  До того ж, я не бачу, як він може шокувати реального супертяжа",- додав британець.

Нагадаємо, Усик переміг Белью у восьмому раунді. До цього за записками суддів лідирував Белью.

Також стало відомо, з ким може битися Усик.

 

Джерело - obozrevatel.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()