Усик: Белью - це справжній крутий мужик

Олександр Усик в Тоні Белью знайшов вірного друга.
Про це розповів сам український боксер.
"Така щира поведінка Тоні після бою мене не здивувала, бо я знав що він справжній чоловік. В його особі я знайшов вірного друга, який в будь-який час допоможе. Блью - це справжній крутий мужик. Тільки повага до нього і вдячність за те, що він погодився на бій зі мною",- сказав Усик.
Нагадаємо, Усик переміг Белью у восьмому раунді. До цього за записками суддів лідирував Белью.
Також стало відомо, з ким може битися Усик.
Джерело - Чемпіон.