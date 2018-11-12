Усик: Белью - це справжній крутий мужик

Олександр Усик в Тоні Белью знайшов вірного друга.

Про це розповів сам український боксер.

"Така щира поведінка Тоні після бою мене не здивувала, бо я знав що він справжній чоловік. В його особі я знайшов вірного друга, який в будь-який час допоможе. Блью - це справжній крутий мужик. Тільки повага до нього і вдячність за те, що він погодився на бій зі мною",- сказав Усик.