Експерт: Усик — загроза хевівейту

Колишній чемпіон світу в суперсередній вазі британець Карл Фроч заявив, що українець Олександр Усик стане справжнім жахом для конкурентів у суперважкій категорії. Карл Фроч високо оцінює українця за чудовий бій.

"Усик — справжня загроза хевівейту. Хочу зазначити, що в суботу Белью виглядав добре, можливо, провів найкращий бій у своїй кар'єрі. Але йому довелося зіткнутися з фантастичним бійцем. Усик серед аматорів виступав у важкій вазі, тому, думаю, його трансформація в супертяжі відбудеться плавно. Для початку він повинен уважно обирати суперників, поки не зустрічатися з Ентоні Джошуа, адже цей виклик може стати занадто амбітним", — вважає Фроч.