Белью: Намагався зробити неможливе

Тоні Белью розповів про бій проти абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі Олександра Усика.

Його слова наводить видання В ринзі.

"Знаю, мені вдалося трохи роздратувати. Адже ніхто раніше ніколи не змушував його так багато і часто промахуватися. Я це бачив навіть на його обличчі. І я знаю, що гарненько потрапив по ньому правим хуком. Він відчув це і після бою сказав мені: "У тебе дійсно дуже важкі кулаки".

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Він своєю ударною міццю не вразив. Чи не найсильніший панчер. Але досить-таки жорсткий. Його удари все ж викликають повагу. Я планував частіше навантажувати його ударами по корпусу, але ніяк не міг підібратися ближче.

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Намагався зробити неможливе, але не спрацювало. Все чесно. Переміг сильніший. Я і так зробив все, що міг і навіть вів у рахунку на картах у двох суддів. Але він дуже акуратно боксує. Його робота ніг просто неймовірна. Не бачив ніколи крузера, який би міг його побити.

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Він мене раніше зловив хорошим ударом, в 3-у або 4-му раунді. Після того моменту я мало що пам'ятаю. Але я відповів йому гарненьким ударом в 5-ій трихвилинці. Він думав, я з ним буду жартувати. Нічого подібного", — сказав Белью.

Нагадаємо, Усик не проведе жодного бою в Україні наступного року.

Джерело - В ринге.