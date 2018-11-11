Красюк: Усик принесе новий дух у суперважку вагу

Промоутер українського чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що його боксер повинен зустрітися з володарем поясів WBA, WBO і IBF в суперважкому дивізіоні Ентоні Джошуа.

Слова Красюка наводить Xsport з посиланням на Sky Sports.

"Йому, безумовно, потрібно битися з Ентоні Джошуа. Разом з Гірном ми можемо робити великі речі в боксі. Усик принесе новий дух у суперважку вагу", — заявив Красюк.

Відзначимо, що глава Matchroom Boxing Едді Гірн назвав п'ятьох претендентів на бій з Усиком.

Нагадаємо, Усик переміг Тоні Белью нокаутом, попри те, що поступався за суддівськими записками.

Джерело - Xsport.