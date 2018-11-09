5 причин, чому Усику слід боятися Белью

У найближчу суботу, 10 листопада, в Манчестері абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик проведе бій проти британця Тоні Белью.

На кону поєдинку будуть всі титули Усика, який за підсумками бою, найімовірніше, залишиться без них - або віддавши супернику, або заявивши про рішення піти у супертяжі. На папері протистояння Усик - Белью виглядає дуже круто і ці боксери цілком можуть видати найкращий бій року.

Настав час дізнатися, чому Белью не слід недооцінювати.

1. Мотивація

Британець Тоні Белью майже на 5 років старше Олександра Усика і вже всерйоз подумує про завершення кар'єри. Власне, він не раз заявляв, що був на пенсії і повернувся тільки заради бою з українцем. А після бою, запевняє, остаточно повісить рукавички на цвях.

2. Досвід

Він починав в кікбоксингу, де набив вражаючий рекорд зі 100 перемог в 104 поєдинках при 68 нокаутах. У 2002 році в 20-річному віці перейшов у бокс, але за 5 років в любителях провів лише 47 боїв, 40 з яких завершилися його перемогами. Він тричі ставав чемпіоном британської боксерської асоціації, але першим номером у збірній йому стати не вдалося.

На професійному рингу Тоні дебютував у жовтні 2007 року. Він виграв перші 12 рейтингових поєдинків, у яких чергував вагові категорії, виступаючи то в напівважкій вазі, то в першій важкій вазі.

В результаті Белью прийняв рішення зосередитися на напівважкій вазі, де двічі доходив до чемпіонського бою, але в обох випадках зазнавав невдачі, поступаючись співвітчизнику Нейтену Клеверлі (рішенням суддів) і канадцеві Адонісу Стівенсону (технічний нокаут у шостому раунді). Друга осічка була багато в чому показовою: Тоні настільки відверто побоювався Адоніса, що явно більше думав про власну безпеку.

3. Стійкість

Після бою з Стівенсоном Белью зізнався - сушитися під ліміт 79,4 кг було для нього справжнім пеклом. Він вирішив, що пора переходити у важку вагу, хоча багато хто скептично його сприйняв, вирішивши, що раз він падав від Адоніса Стівенсона, то і більш важкі суперники його повалять.

Але виявилося, що Белью якраз потрібен був цей перехід - вісім перемог поспіль і титул чемпіона світу показали правильність рішення британця змінити категорію.

В результаті з 2013 року ліверпулец лише раз побував в нокдауні від рук Макабе в чемпіонському бою. Зараз його рекорд після переходу в важку, а потім і в суперважку вагу, - 10-0, 8 КО.

4. Цілеспрямованість

Велике вміння Тоні Белью - перемагати, коли в нього мало вірять. У нього мало вірили, коли він переходив у крузервейт, але він там став чемпіоном світу за версією WBC. У нього мало вірили, коли він відмовився від захисту титулу з Майрісом Брієдісом заради грошового бою з Девідом Хеєм, але він двічі того переміг.

5. Тактика

Боксерські навички британця перебувають на відносно невисокому рівні. Белью розмашистий, передбачуваний і повільний. Геть забуває про захист, коли доводиться атакувати. Типовий ломовик. Але він сильний в іншому - він відмінно працює язиком, виводить суперника з рівноваги психологічними іграми, присипає пильність своїм монотонним ходінням по рингу і скупістю дій, а потім вибухає і починає відкрито битися, де перебиває суперника.

Нагадаємо,що Усику вручили чемпіонський пояс The Ring.

Раніше Усик розповів, коли завершить кар’єру.

Джерело - Чемпіон.

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