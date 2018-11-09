Мій профіль

Динамо дало більше очок в рейтинг українського футболу, ніж Шахтар. ФОТО

Сьогодні 10:59 1201
5 причин, чому Усику слід боятися Белью
Сьогодні 12:32 706
Вогняні емоції матчу Ворскла — Карабах. ФОТОЗВІТ
Сьогодні 08:47 913
Молодий захисник Динамо відзначився унікальним клубним досягненням. ВІДЕО
Сьогодні 07:40 3328
Ворскла програла Карабаху в Лізі Європи
Вчора 23:58 638
Ворскла - Карабах: 0:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 23:57 4347
Динамо розібралося з Ренном. ВІДЕО
Вчора 22:29 1670
Динамо розбило Ренн у Лізі Європи
Вчора 21:45 8715
Динамо - Ренн: 3:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 21:44 11231
Динамо - Ренн: стартові склади команд
Вчора 18:53 1134
Навколо спорту
Блоги
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО
Шалений по траекторії пас від захисника Ювентуса. ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 16:16 1346
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО
35 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР. ФОТО+ВІДЕО Максим Буйдин
06.11.2018 15:53 1243
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО
Легенда дня: хет-трик Шевченка та приниження Барселони на Камп Ноу. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 22:39 1726 1
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО
Найкращі голи Олега Блохіна за Динамо в Єврокубках. ВІДЕО Андрій Твердохліб
05.11.2018 19:33 1811
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна
Голи, пропущені в додатковий час в розрахунок не беру - топ-20 вогняних цитат Блохіна Андрій Твердохліб
05.11.2018 18:01 1346
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО
Підтримка маленького фаната Ниви підірвала Мережу. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:33 1618
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО
Від легенди до невдахи: Блохіну - 66. ВІДЕО Максим Буйдин
05.11.2018 13:11 3270
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО
Легендарний зрадник та один з найкращів португальців в історії футболі. Луїшу Фігу - 46. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 22:00 1425
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51
Легенда дня: дворазовій українській призерці олімпійських ігор - 51 Phillip Hess
04.11.2018 21:13 758
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО
Вербичу комфортніше на фланзі: словенець змарнував три гольові моменти в грі проти Шахтаря. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:29 1877
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО
Неймовірний гол від гравця Райо, який зрівняв рахунок у матчі з Барселоною. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 17:00 1995
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО
Страшна травма Яремчука, людям зі слабкими нервами краще не дивитися. ФОТО Phillip Hess
04.11.2018 13:20 17008
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО
Як Іньєста та Подольські розривають японський чемпіонат. ВІДЕО Phillip Hess
04.11.2018 12:51 899
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО
Безглузда симуляція Фреда, від якої хочеться сміятися. ВІДЕО Phillip Hess
03.11.2018 21:45 1997
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51!
Рекорд навіки. Легендарному українському стрілку - 51! Андрій Твердохліб
03.11.2018 21:20 1946 2
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:08 Бадмінтон ВАДА тимчасово зупинила роботу антидопінгової лабораторії в Стокгольмі 107
12:51 Футбол Шапаренко: Виклик у збірну — моя мрія 650
12:32 Блог 5 причин, чому Усику слід боятися Белью 706
12:28 Футбол Дрогба завершив кар'єру 363
12:08 Навколо спорту Десна запрошує до патріотичного флешмобу. ВІДЕО 126
11:51 Важка атлетика Український важкоатлет став призером Чемпіонату світу 276
11:39 Футбол Кулач: Ми не опустимо руки 384
11:26 Футбол Шапаренко: У Франції ми вивчали Ренн, а тут — розібрали повністю 199
11:08 Бокс Усик поводить себе як гопник - журналіст 1952 5
10:59 Футбол Динамо дало більше очок в рейтинг українського футболу, ніж Шахтар. ФОТО 1201
10:39 Теніс Український тенісист побореться за путівку в фінал у парному розряді 286
10:17 Футбол Суркіс планує забрати Тимчика у Зорі 833
09:57 Футбол Бурда порадив Шапаренку читати менше преси 1116
09:47 Баскетбол Чемпіон зазнав ганебної поразки, Оклахома всьоме поспіль перемогла. Інші результати матчів НБА 457
09:24 Футбол Суркіс: Слухати Хацкевича ніхто не хотів 1460
09:09 Футбол Ворскла мінімально програла Карабаху. ВІДЕО 383
08:59 Футбол УЄФА хоче ввести VAR цього року 357
08:47 Футбол Вогняні емоції матчу Ворскла — Карабах. ФОТОЗВІТ 913
08:33 Футбол Джулай відзначив гру Динамо в матчі з Ренном. ФОТО 1060
08:21 Футбол Шапаренко розпочав гольову серію 639
07:51 Футбол Циганков - найкращий гравець матчу Динамо - Ренн. ФОТО 924
07:40 Футбол Молодий захисник Динамо відзначився унікальним клубним досягненням. ВІДЕО 3328
8 Листопада 2018
23:58 Футбол Ворскла програла Карабаху в Лізі Європи 638
23:57 Футбол Ворскла - Карабах: 0:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 4347
23:38 Футбол Хацкевич: Думаю глядачі отримали задоволення від гри 606

5 причин, чому Усику слід боятися Белью

Сьогодні 12:32 Максим Буйдин 706 0
5 причин, чому Усику слід боятися Белью

У найближчу суботу, 10 листопада, в Манчестері абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик проведе бій проти британця Тоні Белью.

На кону поєдинку будуть всі титули Усика, який за підсумками бою, найімовірніше, залишиться без них - або віддавши супернику, або заявивши про рішення піти у супертяжі. На папері протистояння Усик - Белью виглядає дуже круто і ці боксери цілком можуть видати найкращий бій року.

Настав час дізнатися, чому Белью не слід недооцінювати.

1. Мотивація

Британець Тоні Белью майже на 5 років старше Олександра Усика і вже всерйоз подумує про завершення кар'єри. Власне, він не раз заявляв, що був на пенсії і повернувся тільки заради бою з українцем. А після бою, запевняє, остаточно повісить рукавички на цвях. 

2. Досвід

Він починав в кікбоксингу, де набив вражаючий рекорд зі 100 перемог в 104 поєдинках при 68 нокаутах. У 2002 році в 20-річному віці перейшов у бокс, але за 5 років в любителях провів лише 47 боїв, 40 з яких завершилися його перемогами. Він тричі ставав чемпіоном британської боксерської асоціації, але першим номером у збірній йому стати не вдалося.

На професійному рингу Тоні дебютував у жовтні 2007 року. Він виграв перші 12 рейтингових поєдинків, у яких чергував вагові категорії, виступаючи то в напівважкій вазі, то в першій важкій вазі.

В результаті Белью прийняв рішення зосередитися на напівважкій вазі, де двічі доходив до чемпіонського бою, але в обох випадках зазнавав невдачі, поступаючись співвітчизнику Нейтену Клеверлі (рішенням суддів) і канадцеві Адонісу Стівенсону (технічний нокаут у шостому раунді). Друга осічка була багато в чому показовою: Тоні настільки відверто побоювався Адоніса, що явно більше думав про власну безпеку.

3. Стійкість

Після бою з Стівенсоном Белью зізнався - сушитися під ліміт 79,4 кг було для нього справжнім пеклом. Він вирішив, що пора переходити у важку вагу, хоча багато хто скептично його сприйняв, вирішивши, що раз він падав від Адоніса Стівенсона, то і більш важкі суперники його повалять.

Але виявилося, що Белью якраз потрібен був цей перехід - вісім перемог поспіль і титул чемпіона світу показали правильність рішення британця змінити категорію.

В результаті з 2013 року ліверпулец лише раз побував в нокдауні від рук Макабе в чемпіонському бою. Зараз його рекорд після переходу в важку, а потім і в суперважку вагу, - 10-0, 8 КО.

4. Цілеспрямованість

Велике вміння Тоні Белью - перемагати, коли в нього мало вірять. У нього мало вірили, коли він переходив у крузервейт, але він там став чемпіоном світу за версією WBC. У нього мало вірили, коли він відмовився від захисту титулу з Майрісом Брієдісом заради грошового бою з Девідом Хеєм, але він двічі того переміг.

5. Тактика

Боксерські навички британця перебувають на відносно невисокому рівні. Белью розмашистий, передбачуваний і повільний. Геть забуває про захист, коли доводиться атакувати. Типовий ломовик. Але він сильний в іншому - він відмінно працює язиком, виводить суперника з рівноваги психологічними іграми, присипає пильність своїм монотонним ходінням по рингу і скупістю дій, а потім вибухає і починає відкрито битися, де перебиває суперника.

Нагадаємо,що Усику вручили чемпіонський пояс The Ring. 

Раніше Усик розповів, коли завершить кар’єру.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()