Белью: Я вирву Усику серце та заберу його душу

Тоні Белью залякує Олександра Усика перед чемпіонським поєдинком у Манчестері.

Про це повідомляє BoxingScene.

"Ніхто не вірить в мій успіх більше, ніж я сам. Я можу програти десять раундів, а потім в якийсь момент відправити його в нокаут. Я збираюся побити Усика, і мені байдуже, що ви говорите і думаєте. Я знайду спосіб перемогти. Повірте мені на слово, я доберуся до Усика, я вирву його серце і заберу душу", - сказав Белью.