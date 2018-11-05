Усик: Я буду мало розмовляти та постараюся більше робити

Олександр Усик перед боєм з Тоні Белью пообіцяв менше розмовляти, а довести свою перевагу в рингу.

Про це повідомляє Sky Sports.

За словами Усика, перемога над Белью для нього не важитиме більше, за виграш Всесвітньої боксерської суперсерії, але стане новою сходинкою у кар’єрі.

"Я б не сказав, що це буде більше, ніж перемога в суперсерії, але це буде нова сходинка. Нова сходинка в Великобританії, я хотів це зробити. У суботу ми всі побачимо. Я не буду багато говорити, тому що, хто багато говорить, той мало робить. Я буду мало розмовляти і постараюся більше робити," - сказав Усик.