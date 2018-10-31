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Ломаченко не підтримав ідею переходу Усика в суперважку вагу

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Ломаченко не підтримав ідею переходу Усика в суперважку вагу

Чемпіон світу WBA в легкій вазі Василь Ломаченко вважає, що Олександру Усику рано переходити в суперважку вагу.

про це розповів українець у інтерв'ю LOMA Official TV

"Я не люблю лукавити. Поки не бачу Сашу в суперважкій вазі. Я в близькому колі озвучував свою думку. Зараз би не хотів цього говорити. Однак, я вважаю, що прямо зараз, в найближчий рік - занадто рано. Зрозуміло, що можна перейти в суперважку вагу, боксувати незрозуміло з ким і виглядати добре. Я говорю про ТОП-суперників. Я б поки не робив цього", — сказав Ломаченко.

Нагадаємо, відомий тренре назвав Ломаченка найкращим боксером світу.

Джерело - LOMA Official TV.

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