Джошуа не збирається битися з Усиком у наступному році

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа не має наміру змагатися з Олександром Усиком у наступному році.

Про це повідомляє newsone.ua.

Промоутер британця Едді Гірн заявив, що Джошуа повернеться на ринг 13 квітня і буде битися з володарем титулу WBC Деонтеєм Вайлдером у Лондоні на стадіоні Уемблі.

Влітку в США у Джошуа запланований бій з американцем Джареллом Міллером.

В кінці 2019 року Джошуа буде битися з претендентом на титул IBF, болгарином Кубратом Пулєвим.

Нагадаємо, Усик заявив, що буде битися з Джошуа.

Джерело - newsone.ua.