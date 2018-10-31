Джошуа не збирається битися з Усиком у наступному році

Чемпіон світу з боксу за версіями WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа не має наміру змагатися з Олександром Усиком у наступному році.
Про це повідомляє newsone.ua.
Промоутер британця Едді Гірн заявив, що Джошуа повернеться на ринг 13 квітня і буде битися з володарем титулу WBC Деонтеєм Вайлдером у Лондоні на стадіоні Уемблі.
Влітку в США у Джошуа запланований бій з американцем Джареллом Міллером.
В кінці 2019 року Джошуа буде битися з претендентом на титул IBF, болгарином Кубратом Пулєвим.
Нагадаємо, Усик заявив, що буде битися з Джошуа.
Джерело - newsone.ua.