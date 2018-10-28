Відомий тренер назвав Ломаченка найкращим боксером світу. ВІДЕО

Американський тренер Тедді Атлас вважає Василя Ломаченка найкращим боксером світу, незалежно від вагових категорій.

Про це повідомляє ESNews.

Атлас віддав чемпіону світу в легкій вазі за версією WBA перше місце в своєму рейтингу. У трійку лідерів відомий фахівець також включив Теренса Кроуфорда і Еррола Спенса.

Атлас поки не додав до трійки Олександра Усика, але зазначив, що у нього є шанси потрапити до п'ятірки найкращих.

"Не можна забувати про Усика, але нехай він проведе ще один, або два бої проти топових боксерів. Він бився з найкращими у важкій вазі, але вони не були топовими в світовому боксі", - сказав Атлас.

Нагадаємо, Тедді Атлас став тренером українця Олександра Гвоздика.

Українець Сергій Дерев’янченко програв Деніелу Джейкобсу у поєдинку з титул чемпіона світу IBF.

Джерело - ESNews.