Пулєв переміг Ф’юрі та зустрінеться з Джошуа. ВІДЕО

Болгарський важковаговик Кубрат Пулєв переміг британця Х’юї Ф’юрі та став офіційним претендентом на титул Ентоні Джошуа.

Бій за статус офіційного претендента на пояс чемпіона світу за версією IBF, відбувався у повільному темпі. Британець був точнішим, але атакував рідко, Пулєв справно набирав очки. Боксери не гребували брудною роботою та багато клінчували.

За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу Пулєву - 115: 113, 117: 111, 118: 110.

Болгарин отримає другу спробу вийти на бій з Джошуа. Раніше зустріч боксерів зірвалася через травму Пулєва.

Нагадаємо, українець Сергій Дерев’янченко програв у бою за титул чемпіона світу IBF Деніелу Джейкобсу.

Раніше, Олександр Усик вказав Ентоні Джошуа на помилки у бою з Олександром Повєткіним.

Джерело - Чемпіон.