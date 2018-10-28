Пулєв переміг Ф’юрі та зустрінеться з Джошуа. ВІДЕО

Болгарський важковаговик Кубрат Пулєв переміг британця Х’юї Ф’юрі та став офіційним претендентом на титул Ентоні Джошуа.
Бій за статус офіційного претендента на пояс чемпіона світу за версією IBF, відбувався у повільному темпі. Британець був точнішим, але атакував рідко, Пулєв справно набирав очки. Боксери не гребували брудною роботою та багато клінчували.
За підсумками 12 раундів усі судді віддали перемогу Пулєву - 115: 113, 117: 111, 118: 110.
Болгарин отримає другу спробу вийти на бій з Джошуа. Раніше зустріч боксерів зірвалася через травму Пулєва.
Нагадаємо, українець Сергій Дерев’янченко програв у бою за титул чемпіона світу IBF Деніелу Джейкобсу.
Раніше, Олександр Усик вказав Ентоні Джошуа на помилки у бою з Олександром Повєткіним.
Джерело - Чемпіон.