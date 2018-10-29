Дерев'янченко обіцяє повернутися на ринг. ФОТО

Український середньоваговик Сергій Дерев'янченко подякував уболівальникам за підтримку і запевнив, що повернеться в ринг після поєдинку проти Джейкобса.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Хочу висловити величезну подяку моїм фанам за всі добрі слова і віру в мене. Протягом усього боксерського шляху, а не лише в бою з Джейкобсом! Я дуже ціную вашу підтримку, друзі. Звичайно ж — далі буде!", — заявив боксер.

Нагадаємо, у двобої з Джейкобсом Дерев'янченко зазнав поразки.

Натомість його суперник розкритикував суддів.

Джерело - Чемпіон.