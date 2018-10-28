Став відомий гонорар Дерев'янченка за програний бій проти Джейкобса

Американець Деніел Джейкобс роздільним рішенням суддів переміг Сергія Дерев'янченко і став чемпіоном світу за версією IBF в середній вазі.

За перемогу над українцем 31-річний американець отримає близько 1,6 мільйона доларів. Його гарантований гонорар склав 1 мільйон доларів, однак з урахуванням виплат телеканалу HBO загальна сума досягне 1,6 мільйона.

Офіційний гонорар Дерев'янченко - 462,5 тисячі доларів. Загальний же заробіток українського боксера поки не розголошується.

Дерев’янченко у бою за титул чемпіона світу IBF побував у нокдауні в першому раунді.

Джерело - sport.ua.