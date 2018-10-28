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Світоліна виграла Підсумковий турнір WTA

Вчора 16:08 5194
Барселона на очах своїх вболівальників зганьбила Реал
Вчора 19:25 939
Ель Класіко. Барселона - Реал: 5:1. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 19:05 8509 1
Динамо вдома сенсаційно програло Львову
Вчора 19:00 1621 2
Чемпіонка WTA Finals - Світоліна виграла найпрестижніший турнір планети. ВІДЕО
Вчора 18:25 1546
Світоліна - Стівенс: дивитися онлайн. Пряма трансляція
Вчора 13:11 5159
Барселона - Реал: дивитися онлайн. Пряма трансляція 28.10.2018
Вчора 10:50 4097
Дерев’янченко поступився Джейкобсу. ВІДЕО
Вчора 09:31 1162
Дерев’янченко програв у чемпіонському бою Джейкобсу
Вчора 09:16 920
Чемпіонський бій Дерев'янченко - Джейкобс: дивитися онлайн
Вчора 00:56 2671
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Легенди Ель Класіко: Луїс Енріке. ВІДЕО
Легенди Ель Класіко: Луїс Енріке. ВІДЕО Phillip Hess
27.10.2018 11:30 1089
Феноменальний гейм, який вивів Світоліну до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Феноменальний гейм, який вивів Світоліну до півфіналу Підсумкового турніру WTA Андрій Твердохліб
26.10.2018 22:58 1664
Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА. ВІДЕО
Не королівський початок Лейкерс: підсумки першого тижня в НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
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Неймовірний гол з чемпіонату Аргентини. ВІДЕО
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Гравець Інтера оригінально ліг за стінкою, щоб заблокувати удар Суареса. ВІДЕО
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Став відомий гонорар Дерев'янченка за програний бій проти Джейкобса

Вчора 23:02 783 0
Став відомий гонорар Дерев'янченка за програний бій проти Джейкобса

Американець Деніел Джейкобс роздільним рішенням суддів переміг Сергія Дерев'янченко і став чемпіоном світу за версією IBF в середній вазі.

За перемогу над українцем 31-річний американець отримає близько 1,6 мільйона доларів. Його гарантований гонорар склав 1 мільйон доларів, однак з урахуванням виплат телеканалу HBO загальна сума досягне 1,6 мільйона.

Офіційний гонорар Дерев'янченко - 462,5 тисячі доларів. Загальний же заробіток українського боксера поки не розголошується.

Дерев’янченко у бою за титул чемпіона світу IBF побував у нокдауні в першому раунді

Джерело - sport.ua.

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