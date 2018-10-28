Джейкобс: Дерев’янченко дуже міцний горішок

Деніел Джейкобс розповів про перемогу над Сергієм Дерев’янченком у чемпіонському поєдинку.

Про це повідомляє ESPN.

"Сергій - один з найбільш вмілих опонентів, з якими я зустрічався. З цієї причини його уникали, але мені потрібен був цей пояс, тому ми зустрілися. Це був ризик, але є нагорода. Насправді, він не робив мені боляче. Проте, він дуже міцний горішок. Однак я знаю, що перебуваю на іншому рівні. На вищому рівні" - сказав Джейкобс.