Джейкобс: Дерев’янченко дуже міцний горішок

Деніел Джейкобс розповів про перемогу над Сергієм Дерев’янченком у чемпіонському поєдинку.
Про це повідомляє ESPN.
"Сергій - один з найбільш вмілих опонентів, з якими я зустрічався. З цієї причини його уникали, але мені потрібен був цей пояс, тому ми зустрілися. Це був ризик, але є нагорода. Насправді, він не робив мені боляче. Проте, він дуже міцний горішок. Однак я знаю, що перебуваю на іншому рівні. На вищому рівні" - сказав Джейкобс.
Нагадаємо, Сергій Дерев’янченко також підбив підсумки чемпіонського бою.
Дерев’янченко програв Джейкобсу за очками, роздільним рішенням суддів.
Джерело - ESPN.