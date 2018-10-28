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Джейкобс: Дерев’янченко дуже міцний горішок

Сьогодні 10:54 446 0
Джейкобс: Дерев’янченко дуже міцний горішок

Деніел Джейкобс розповів про перемогу над Сергієм Дерев’янченком у чемпіонському поєдинку. 

Про це повідомляє ESPN. 

"Сергій - один з найбільш вмілих опонентів, з якими я зустрічався. З цієї причини його уникали, але мені потрібен був цей пояс, тому ми зустрілися. Це був ризик, але є нагорода. Насправді, він не робив мені боляче. Проте, він дуже міцний горішок. Однак я знаю, що перебуваю на іншому рівні. На вищому рівні" - сказав Джейкобс. 

Нагадаємо, Сергій Дерев’янченко також підбив підсумки чемпіонського бою

Дерев’янченко програв Джейкобсу за очками, роздільним рішенням суддів

Джерело - ESPN.

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