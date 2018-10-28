Мій профіль

Світоліна - Стівенс: дивитися онлайн. Пряма трансляція

Сьогодні 12:11 1852
Барселона - Реал: дивитися онлайн. Пряма трансляція 28.10.2018
Сьогодні 10:50 1528
Дерев’янченко поступився Джейкобсу. ВІДЕО
Сьогодні 09:31 628
Дерев’янченко програв у чемпіонському бою Джейкобсу
Сьогодні 09:16 514
Чемпіонський бій Дерев'янченко - Джейкобс: дивитися онлайн
Сьогодні 00:56 2399
Барселона спробує остаточно декласувати Реал, а ПСЖ продовжити переможну ходу: топ-матчі вікенду
Вчора 23:59 1647
Гелікоптер власника Лестера розбився біля клубного стадіону. ВІДЕО
Вчора 23:36 1317
Барселона - Реал: анонс та прогноз Ель Класіко
Вчора 23:33 434
Світоліна - Стівенс: історичний фінал для України
Вчора 22:47 1934
Беленюк виборов срібло чемпіонату світу
Вчора 21:07 866
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:25 Футбол Стало відомо, хто потрапив у авіакатастрофу разом із власником Лестера 223
12:11 Теніс Світоліна - Стівенс: дивитися онлайн. Пряма трансляція 1852
12:03 Футбол Реал розглядає кандидатуру ще одного топ-тренера 291
11:45 Футбол Екс-тренер збірної Англії втратив свідомість під час ефіру 519
11:36 Блог Найкращі голи Ель Класіко на Камп Ноу. ВІДЕО 208
11:26 Футбол Мілан визначився із майбутнім Гаттузо 408
11:10 Футбол Динамо - Львів: де дивитися матч УПЛ 755
10:54 Бокс Джейкобс: Дерев’янченко дуже міцний горішок 447
10:50 Футбол Барселона - Реал: дивитися онлайн. Пряма трансляція 28.10.2018 1528
10:40 Боротьба Беленюк вибачився за срібло чемпіонату світу. ФОТО 382
10:25 Бокс Дерев’янченко прокоментував поразку від Джейкобса 511
10:10 Футбол Чорноморець - Карпати: де дивитися матч УПЛ 331
09:55 Футбол Власник Лестера загинув у катастрофі гелікоптера 588
09:31 Бокс Дерев’янченко поступився Джейкобсу. ВІДЕО 628
09:16 Бокс Дерев’янченко програв у чемпіонському бою Джейкобсу 514
08:00 Блог Еліна Світоліна в сезоні 2018. ВІДЕО 478
07:39 Теніс Світоліна - Стівенс: шлях до фіналу WTA Finals. ВІДЕО 1240
00:56 Бокс Чемпіонський бій Дерев'янченко - Джейкобс: дивитися онлайн 2399
00:52 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 94626
27 Жовтня 2018
23:59 Футбол Барселона спробує остаточно декласувати Реал, а ПСЖ продовжити переможну ходу: топ-матчі вікенду 1647
23:50 Бокс Букмекери вважають Дерев’янченка аутсайдером у поєдинку з Джейкобсом 608
23:36 Футбол Гелікоптер власника Лестера розбився біля клубного стадіону. ВІДЕО 1317
23:33 Футбол Барселона - Реал: анонс та прогноз Ель Класіко 434
23:33 Футбол Букмекери не вірять у успіх Реалу в Ель Класіко 332
23:24 Футбол Трагедія Ньюкасла. Сороки видають жахливий сезон 494

Дерев’янченко прокоментував поразку від Джейкобса

Сьогодні 10:25 511 0
Дерев’янченко прокоментував поразку від Джейкобса

Сергій Дерев’янченко поділився враженнями після поразки від Деніела Джейкобса у чемпіонському поєдинку. 

Про це повідомляє Boxingscene. 

"Це був дуже близький бій. Я розумів, що нокдаун може на мені позначитися. Але відчував, що завдавав йому шкоди в кожному з раундів, контролював події. Можливо, я міг трохи краще діяти джебом і більше працювати по корпусу. Це був відмінний поєдинок. Він неймовірний суперник і я б хотів зустрітися з ним ще раз якомога швидше ", - сказав Дерев’янченко. 

Нагадаємо, Дерев’янченко програв Джейкобсу роздільним рішенням суддів

Дерев’янченко у бою за титул чемпіона світу IBF побував у нокдауні в першому раунді

Джерело - Boxingscene.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()