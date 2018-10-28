Дерев’янченко прокоментував поразку від Джейкобса

Сергій Дерев’янченко поділився враженнями після поразки від Деніела Джейкобса у чемпіонському поєдинку.

Про це повідомляє Boxingscene.

"Це був дуже близький бій. Я розумів, що нокдаун може на мені позначитися. Але відчував, що завдавав йому шкоди в кожному з раундів, контролював події. Можливо, я міг трохи краще діяти джебом і більше працювати по корпусу. Це був відмінний поєдинок. Він неймовірний суперник і я б хотів зустрітися з ним ще раз якомога швидше ", - сказав Дерев’янченко.

Нагадаємо, Дерев’янченко програв Джейкобсу роздільним рішенням суддів.

Дерев’янченко у бою за титул чемпіона світу IBF побував у нокдауні в першому раунді.

Джерело - Boxingscene.