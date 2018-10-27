Букмекери вважають Дерев’янченка аутсайдером у поєдинку з Джейкобсом

28-го жовтня український боксер Сергій Дерев’янченко побореться за титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі з Даніелем Джейкобсом.
Букмекери вважають американця фаворитом на це протистояння.
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На перемогу Джейкобса, букмекерська компанія Фаворит дає коефіцієнт 1.59. Натомість перемога українця оцінюється у 2.43.
Нагадаємо, Дерев'янченко і Джейкобс пройшли процедуру зважування.
Також, Дерев’янченко та Джейкобс зійшлися в дуелі поглядів.
Чемпіон проведе для вас текстову онлайн трансляцію.
Джерело - Чемпіон.