Букмекери вважають Дерев’янченка аутсайдером у поєдинку з Джейкобсом

28-го жовтня український боксер Сергій Дерев’янченко побореться за титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі з Даніелем Джейкобсом.

Букмекери вважають американця фаворитом на це протистояння.

На перемогу Джейкобса, букмекерська компанія Фаворит дає коефіцієнт 1.59. Натомість перемога українця оцінюється у 2.43.

Нагадаємо, Дерев'янченко і Джейкобс пройшли процедуру зважування.

Також, Дерев’янченко та Джейкобс зійшлися в дуелі поглядів.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн трансляцію.

Джерело - Чемпіон.