Сергій Дерев’янченко - непереможна українська машина. ВІДЕО

Зовсім скоро український боксер Сергій Дерев’янченко проведе бій за титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі.

За свою професійну кар’єру Дерев’янченко не програв жодного поєдинку і майже усі завершилися достроково.

До вашої уваги найкращі моменти українського боксера за усю кар’єру:

Нагадаємо, Дерев'янченко і Джейкобс пройшли процедуру зважування.

Також, Дерев’янченко та Джейкобс зійшлися в дуелі поглядів.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua