Дерев'янченко і Джейкобс пройшли процедуру зважування. ВІДЕО

Українець Сергій Дерев'янченко і американець Даніель Джейкобс пройшли процедуру зважування перед боєм за титул чемпіона світу за версією IBF в середній вазі.

Про це повідомляє Luckypunch.net.

Дерев'янченко і Джейкобс показали однакову вагу - 72,12 кг (ліміт середньої ваги - до 72,5 кг).

Нагадаємо, бій Дерев'янченка та Джейкобса відбудеться в ніч з 27 на 28 жовтня у Нью-Йорці. Стало відомо, хто в Україні покаже двобій.

Тим часом Дерев'янченко провів останні спаринги.

Джерело - facebook/luckypunch.net.