Белью здивує світ у бою проти Усика

Екс-чемпіон світу у першій важкій вазі Тоні Белью впевнений, що здивує світ у поєдинку проти Олександра Усика.

Про це повідомляє telegraf.com.ua.

"Без сумніву, це буде найскладніший бій у моїй кар'єрі. Усик - найбільш грізний суперник, з яким я коли-небудь зустрічався. Він людина, яка всіх лякає. Він монстр, від якого усі тікають. І тільки я можу йти прямо на нього і прагнути битися. Що з цього вийде - дізнаємося 10 листопада. Я не збираюся шокувати світ в перший раз, і навіть не в другий. Я шокую світ втретє", - заявив Белью.