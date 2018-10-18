Белью потрібно скинути понад 13 кілограмів перед боєм з Усиком

Британець Тоні Белью впевнений в тому, що відбере чемпіонські пояси українця. Та напередодні бою він має зайву вагу.

Слова британця наводить Xsport з посиланням на Sky Sports.

"9 листопада на зважуванні ви побачите, як під час підготовки до бою я скинув понад 13 кілограмів. Але вага, дієта — все це неважливо. Важливий тільки сам бій. Можливість стати абсолютним чемпіоном світу. Лише це має значення", — сказав Белью.

Також майбутній суперник Усика зазначив, що йому плювати на всі слова, які каже українець.

"Він каже, що на ринзі стає невидимим? Плювати на це. Важливо тільки те, що станеться 10 листопада. Неважливо, як я буду виглядати на вагах. Чи будуть у мене красиві, накачані м'язи, здоровенні банки. Це все неважливо. Важливо лише те, що після 10 листопада я поїду додому з чотирма чемпіонськими поясами. Я зроблю це", — заявив Белью.

Бій Усик — Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері. На кону стоять всі пояси українця.

Нагадаємо, Усик посягнув на президенство Вакарчука.

Джерело - Xsport.