Дерев'янченко розповів як можна переграти Джейкобса

Український боксер Сергій Дерев'янченко розповів які слабкі сторони бачив у своєму суперникові під час попередніх спарингів.

Його слова наводить VideoBoxing.

"Ми дуже багато спарингували. Так, я розумію, завдяки чому його потрібно перемагати. Його потрібно постійно пресингувати по-розумному, а не просто кидатися, тому що він добре рухається. У нього хороший джеб. Треба його смикати, пресингувати й карати за помилки", — сказав Дерев'янченко.