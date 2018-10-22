Дерев'янченко розповів як можна переграти Джейкобса

Український боксер Сергій Дерев'янченко розповів які слабкі сторони бачив у своєму суперникові під час попередніх спарингів.
Його слова наводить VideoBoxing.
"Ми дуже багато спарингували. Так, я розумію, завдяки чому його потрібно перемагати. Його потрібно постійно пресингувати по-розумному, а не просто кидатися, тому що він добре рухається. У нього хороший джеб. Треба його смикати, пресингувати й карати за помилки", — сказав Дерев'янченко.
Нагадаємо, раніше Дерев'янченко заявив, що мусить довести, що це його пояс.
Окрім цього боксер налаштовується на важки 12-раундовий поєдинок.
Джерело - VideoBoxing.