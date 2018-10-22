Дерев'янченко: налаштовуюсь на важкий 12-раундовий бій

Український боксер, офіційний претендент на пояс IBF Сергій Дерев'янченко заявив, що від майбутнього поєдинку з американцем Даніелем Джейкобс багато що залежить.

Його слова наводить ringside24.com.

"Якщо програєш, то ти знову падаєш в рейтингу, далі потрібно дертися на вершину і невідомо, дійдеш чи ні. Я завжди налаштовуюся на важкий 12-раундовий бій. За нагоди, закінчу його раніше та радітиму цьому", — заявив Дерев'янченко.