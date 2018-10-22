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Дерев'янченко: мушу довести, що це мій пояс

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Дерев'янченко: мушу довести, що це мій пояс

Український боксер Сергій Дерев'янченко завив, що статус андердога ще більше мотивує його перед боєм з Даніелем Джейкобсом.

Про це боксер розповів у інтерв'ю VideoBoxing.

"Прогнози букмекерів? Мене вони не бентежать. Навпаки, більше мотивують, що я андердог, що я повинен довести, що я чемпіон, що це мій пояс", — говорить Дерев'янченко.

Нагадаємо, раніше боксер розповів, що готується до важкого 12-раундового двобою.

Також Дерев'янченко провів останні спаринги перед боєм із Джейкобсом.

Джерело - VideoBoxing.

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