Гассієву подарували новенький Мерседес. ВІДЕО

Екс-чемпіон світу за двома версіями у важкій вазі Мурат Гассієв отримав цінний подарунок від Федерації боксу Росії. Боксеру, який нині лікується після травми, вручив ключі від нового автомобіля Mercedes-Benz президент організації Умар Кремльов.

Задоволений Гассієв поїхав додому вже на новій машині.

До повноцінних тренувань через травму плеча боксер зможе повернутися не раніше наступного року. Росіянин планує провести матч-реванш проти Дениса Лебедєва.

Нагадаємо, раніше Гассієв хотів провести матч-реванш з Усиком.

Українець теж не виключає можливості реваншу.

Джерело - Чемпіон.