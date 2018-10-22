Гассієву подарували новенький Мерседес. ВІДЕО

Екс-чемпіон світу за двома версіями у важкій вазі Мурат Гассієв отримав цінний подарунок від Федерації боксу Росії. Боксеру, який нині лікується після травми, вручив ключі від нового автомобіля Mercedes-Benz президент організації Умар Кремльов.
Задоволений Гассієв поїхав додому вже на новій машині.
До повноцінних тренувань через травму плеча боксер зможе повернутися не раніше наступного року. Росіянин планує провести матч-реванш проти Дениса Лебедєва.
Нагадаємо, раніше Гассієв хотів провести матч-реванш з Усиком.
Українець теж не виключає можливості реваншу.
Джерело - Чемпіон.