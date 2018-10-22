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Ломаченко: Я відкритий для всіх топових бійців

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Ломаченко: Я відкритий для всіх топових бійців

Василь Ломаченко хоче битися з топовими боксерами.

Про це розповів сам боксер.

"Я люблю приймати виклики, люблю справжніх воїнів і топ-бійців, тому я відкритий до всіх варіантів. Я дуже довго відпочивав. Думаю, мені ще потрібно згадати власний стиль, згадати ці відчуття, приготуватися психологічно після тривалої перерви ", - сказав Ломаченко.

Наступний бій Ломаченко проведе проти пуерториканця Хосе Педраси, який відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку. 

Нагадаємо, Американець Джервонта Девіс пообіцяв зламати Василя Ломаченка

Раніше, стало відомо, скільки коштуватимуть квитки на бій Ломаченко - Педраса

Джерело - sport.ua.

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