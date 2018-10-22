Ломаченко: Я відкритий для всіх топових бійців

Василь Ломаченко хоче битися з топовими боксерами.
Про це розповів сам боксер.
"Я люблю приймати виклики, люблю справжніх воїнів і топ-бійців, тому я відкритий до всіх варіантів. Я дуже довго відпочивав. Думаю, мені ще потрібно згадати власний стиль, згадати ці відчуття, приготуватися психологічно після тривалої перерви ", - сказав Ломаченко.
Наступний бій Ломаченко проведе проти пуерториканця Хосе Педраси, який відбудеться 8 грудня в Нью-Йорку.
Нагадаємо, Американець Джервонта Девіс пообіцяв зламати Василя Ломаченка.
Раніше, стало відомо, скільки коштуватимуть квитки на бій Ломаченко - Педраса.
Джерело - sport.ua.