Спаринг-партнер: Усик б'ється, ніби у нього чорний пояс з боксу

Спаринг-партнер Олександра Усика - Малік Скотт, вражений майстерністю українця.
Про це повідомляє ESNews.
"Я перебуваю в Києві вже чотири тижні. Усик боксує, ніби у нього чорний пояс з боксу. Ми спарингуємо щодня. Він розумний, він навчений, він неймовірний, просто майстер боксу", - сказав Скотт.
За словами американця, Усик миттєво карає за помилки.
"Якщо ти промахуєшся - він змусить тебе заплатити, якщо ти повільний - він змусить тебе заплатити, якщо ти швидкий - він змусить тебе заплатити. Спаринг з ним - як шахова партія, але якщо ти облажався - він змусить тебе заплатити", - сказав Скотт.
Наступний бій Олександра Усика проти Тоні Белью відбудеться 10 листопада в Манчестері.
Нагадаємо, Усик запросив фанів на бій з Белью до кінотеатрів.
Джерело - ESNews.