Спаринг-партнер: Усик б'ється, ніби у нього чорний пояс з боксу

Спаринг-партнер Олександра Усика - Малік Скотт, вражений майстерністю українця.

Про це повідомляє ESNews.

"Я перебуваю в Києві вже чотири тижні. Усик боксує, ніби у нього чорний пояс з боксу. Ми спарингуємо щодня. Він розумний, він навчений, він неймовірний, просто майстер боксу", - сказав Скотт.

За словами американця, Усик миттєво карає за помилки.

"Якщо ти промахуєшся - він змусить тебе заплатити, якщо ти повільний - він змусить тебе заплатити, якщо ти швидкий - він змусить тебе заплатити. Спаринг з ним - як шахова партія, але якщо ти облажався - він змусить тебе заплатити", - сказав Скотт.